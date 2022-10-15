Анчелотти: «Барселона» отлично выступает в Ла Лиге, но при этом страдает в Лиге чемпионов»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил выступления каталонской «Барселоны» в новом сезоне. Напомним, завтра «королевский клуб» встретится с «сине-гранатовыми» в рамках чемпионата Испании.

«Барселона» отлично выступает в Ла Лиге, мы все это видим. Команда действительно хорошо играет, но при этом «Барселона» страдает в Лиге чемпионов», – заявил Анчелотти на пресс-конференции перед «эль класико».

Последний матч между «Барселоной» и мадридским «Реалом» закончился разгромной победой каталонцев на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 4:0. В данный момент «сине-гранатовые» возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, опережая «Реал» за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных.