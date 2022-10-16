​Бензема забил за «Реал» впервые с лета – в понедельник он может получить «Золотой мяч»

Карим Бензема открыл счёт в воскресном «эль класико», расписавшись в воротах «Барселоны» уже на 12-й минуте матча. Для нападающего это был первый гол за «Реал» с 28 августа, когда он забил «Эспаньолу».

Стоит сказать, что Карим Бензема считается главным претендентом на получение «Золотого мяча». Награда найдёт своего обладателя уже в ближайший понедельник, 17 октября.

Следить за игрой между «Реалом» и «Барселоной» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Отметим, что перед игрой «Реал» и «Барселона» делили место на вершине турнирной таблице Ла Лиги.