Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Бензема забил за «Реал» впервые с лета – в понедельник он может получить «Золотой мяч»

16 Октября 2022 • 17:58 Комментировать
Реал Мадрид
2:0
Барселона
1 2.30 X 3.85 2 3.00
перерыв

Карим Бензема открыл счёт в воскресном «эль класико», расписавшись в воротах «Барселоны» уже на 12-й минуте матча. Для нападающего это был первый гол за «Реал» с 28 августа, когда он забил «Эспаньолу».

Стоит сказать, что Карим Бензема считается главным претендентом на получение «Золотого мяча». Награда найдёт своего обладателя уже в ближайший понедельник, 17 октября.

Следить за игрой между «Реалом» и «Барселоной» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Отметим, что перед игрой «Реал» и «Барселона» делили место на вершине турнирной таблице Ла Лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сельта Сельта
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
1
2
2.60 3.25 2.85
Видео
Перерыв
Реал Мадрид Реал Мадрид
Барселона Барселона
2
0
2.42 3.60 2.85
Видео
16.10.22 в 19:30
Эспаньол Эспаньол
Вальядолид Вальядолид
2.07 3.40 3.80
Видео
16.10.22 в 22:00
Бетис Бетис
Альмерия Альмерия
1.57 4.10 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Октября
18:07 · Англия. Премьер-лига
​Фелиш в январе может стать одноклубником Роналду
17:58 · Испания. Ла Лига
​Бензема забил за «Реал» впервые с лета – в понедельник он может получить «Золотой мяч»
17:51 · Испания. Ла Лига
​Бензема прервал «сухую» серию тер Штегена длиной в 636 минут
17:46 · Испания. Ла Лига
Бензема забил быстрейший гол в «эль класико» на «Сантьяго Бернабеу» с 2013 года
17:38 · Испания. Ла Лига
Хави проводит 50-й матч у руля «Барселоны»
17:00 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» одержал четвёртую победу подряд, победив в матче с «Сельтой»
16:45 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 26
16:44 · Испания. Ла Лига
Ильяраменди прервал свою голевую засуху - не забивал более четырёх лет
16:10 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» огласила состав на битву с «Реалом»
15:36 · Россия. Премьер-лига
Глеб: ЦСКА – «Спартак»? Я буду смотреть «Реал» – «Барселона»
15:29 · Испания. Ла Лига
​«Реал» озвучил состав на «эль класико» 1
15:27 · Испания. Ла Лига
Глеб — о матче «Реал» - «Барселона»: «Шансы 50 на 50»
14:54 · Англия. Премьер-лига
​Симеоне дал понять, что Роналду не мог перейти в «Атлетико»
12:29 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нацелился на бельгийца, которым интересуются «Арсенал» и «Челси»
10:39 · Испания. Ла Лига
Мостовой дал прогноз на матч «Реал» - «Барселона»
Все новости
Рекомендуем