«Реал» обсудит новый контракт с Кроосом

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос, вероятно, отложит завершение карьеры.

По данным источников из Испании, 32-летний футболист всерьёз планирует повесить бутсы на гвоздь по окончании текущего сезона, когда завершится его действующее соглашение с «Реалом». Журналист Флориан Плеттенберг утверждает, что руководство «сливочных» совсем скоро вступит в переговоры с Кроосом по новому контракту. Немецкому хавбеку будет предложен трудовой договор, рассчитанный до лета 2024 года.

В активе Тони Крооса три результативные передачи в 11 матчах за «Реал» в нынешней кампании. Полузащитник представляет цвета мадридцев с 2014 года.