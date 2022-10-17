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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски получил трофей имени Герда Мюллера

17 Октября 2022 • 22:28 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
Барселона
окончен

Роберт Левандовски получил награду имени Герда Мюллера на церемонии вручения призов от издания France Football.

Напомним, что польский нападающий второй год подряд становится обладателем трофея лучшего нападающего года. Приз, носящий имя легендарного немецкого форварда, был создан перед прошлой церемонией от France Football.

В рамках мероприятия в Париже уже определились обладатели четырёх наград. Помимо Левандовски свои призы получили Гави (лучший молодой игрок), Алексия Путельяс (лучшая футболистка) и Садио Мане (приз за вклад в развитие общества).
 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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