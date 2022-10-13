Кроос: «Я полностью против чемпионата мира в Катаре»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос выступил против проведения чемпионата мира в Катаре. Напомним, мировое первенство впервые в истории пройдёт с ноября по декабрь.

«Я полностью против чемпионата мира в Катаре. Ответственные люди допустили ошибку, отдав этой стране право провести турнир. Но было бы неправильно, если бы футболисты отказались играть на чемпионате мира», – цитирует Крооса Madrid Xtra.

Тони Кроос уже завершил карьеру в сборной Германии после Евро-2020, поэтому футболист не поедет с «бундестим» на чемпионат мира в Катаре. В 2014 году хавбек выиграл Мундиаль в Бразилии под руководством Йоахима Лёва.