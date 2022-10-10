Полузащитники «Челси» Н'Голо Канте и Жоржиньо могут продолжить карьеру в «Барселоне».

Контракт обоих футболистов с лондонским грандом истекает по окончании текущего сезона, а переговоры о продлении договора пока не ведутся. Ситуацией готова воспользоваться «Барселона», мечтающая переманить француза и итальянца в качестве свободных агентов следующим летом, докладывает Mas Que Pelotas.

Жоржиньо отыграл 11 матчей за «Челси» в нынешней кампании, однажды отметившись забитым мячом. Недавно агент 30-летнего хавбека был замечен в Барселоне.

Н'Голо Канте из-за травмы сыграл лишь два матча за «синих» в текущем сезоне. По слухам, 31-летний француз также интересен «ПСЖ».