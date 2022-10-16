Лапорта зашёл в судейскую после матча с «Реалом»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта вновь остался недоволен работой арбитров.

Мадридский «Реал» одержал победу в «эль класико» со счётом 3:1. Как сообщает журналист Самуэль Марсден, после завершения матча Лапорта зашёл в судейскую, где потребовал от арбитров объяснить трактовку некоторых решений, принятых против «Барселоны». Президенту «сине-гранатовых» предложили покинуть комнату, «пока ситуация не зашла слишком далеко».

Поражение от «Реала» стало для «Барселоны» первым в нынешнем сезоне в рамках чемпионата Испании. После девяти туров мадридцы лидируют в Ла Лиге с 25 набранными очками. Каталонцы – вторые с 22 баллами.