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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта зашёл в судейскую после матча с «Реалом»

16 Октября 2022 • 20:21 Комментировать (28)
Реал Мадрид
3:1
Барселона
окончен

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта вновь остался недоволен работой арбитров.

Мадридский «Реал» одержал победу в «эль класико» со счётом 3:1. Как сообщает журналист Самуэль Марсден, после завершения матча Лапорта зашёл в судейскую, где потребовал от арбитров объяснить трактовку некоторых решений, принятых против «Барселоны». Президенту «сине-гранатовых» предложили покинуть комнату, «пока ситуация не зашла слишком далеко».

Поражение от «Реала» стало для «Барселоны» первым в нынешнем сезоне в рамках чемпионата Испании. После девяти туров мадридцы лидируют в Ла Лиге с 25 набранными очками. Каталонцы – вторые с 22 баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Жоан Лапорта
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Комментарии (28)
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Рейтинг комментариев
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Alex1972
16 Октября 2022 в 21:00
Зашёл с рычагом от трактора - его и выгнали... А-ха-ха-ха...
Sergey999
16 Октября 2022 в 20:56
И вообще Реал смотрелся на голову сильнее и собранее. Невооруженным глазом было видно что не включались на полную, запас колоссальный
pol-black
16 Октября 2022 в 20:58
первый тайм отработали на полную, во втором катали мяч.
Sergey999
16 Октября 2022 в 21:00
Вот и непонятна стратегия Карло??? Зачем второй тайм катать вату?? Ну можно включиться и забить еще пару, но нет надо пропустить а потом забегать. Это не тот матч где можно экономить силы
ОдмЫн
16 Октября 2022 в 20:34
куча посредственных статеек, вместо послематчевого обзора...где главная статья Классико ?
pol-black
16 Октября 2022 в 20:37
заделайся админом, и будешь статьи нужные строчить. кто же мешает?
ОдмЫн
16 Октября 2022 в 20:43
с дилетантами работать? спасибо!
да и у меня телик во время трансляций матчей флаг "злых людоедов" показывает, так что нам не по пути )))
pol-black
16 Октября 2022 в 20:48
ну так не смотри, раз флаг тебя раздражает. кто-то заставляет?
ОдмЫн
16 Октября 2022 в 20:51
ты меня не понял. наобород, флаг их раздражает
ARTUR
16 Октября 2022 в 20:40
я думаю был подготовлен материал как Барса бомбит Реал , а получилось наооборот )
ОдмЫн
16 Октября 2022 в 20:45
а я не думаю, я просто уверен в этом,))) но дык обложались дилетанты, вот и щас стараются "кормить" левыми выцарапками ,аля хави физрук, что там кроос высказался после матча, или шо туфталонский шэф к судьишкам зашел
pol-black
16 Октября 2022 в 20:29
ну, по эпизодам с Левандовски вопросы конечно же есть. за удар в лицо вне штрафной зоны обычно штрафной удар ставят. а здесь вообще ничего, полный игнор. со вторым эпизодом нарушение тоже можно усмотреть. толчок в спину всё же был от Карвы. так что с учётом судейских ошибок в последних матчах реакцию президента можно понять.
ARTUR
16 Октября 2022 в 20:49
Если быть обьективным , то следовало бы сказать , ну или отметить , что поляк сам играл сегодня грязно , ему бы тоже следовало бы дать карточку Лунина все пытался зашугать ))
pol-black
16 Октября 2022 в 20:51
попугать попугал, но явной агрессии с его стороны не было, как и рукоприкладства. подействовать на нервы молодому голкиперу - святое дело )))
ARTUR
16 Октября 2022 в 20:52
)))
Sergey999
16 Октября 2022 в 20:25
Барса и судейство))) стандартно)))
pol-black
16 Октября 2022 в 20:29
мадрид и судейство! так будет точнее.
ОдмЫн
16 Октября 2022 в 20:32
туфтаглоры и неадекватность , вечно ноющие на судейство - это вообще теорема !
pol-black
16 Октября 2022 в 20:36
что ещё можно услышать от глора мадридского колхоза? ничего путного, это - аксиома.
ОдмЫн
16 Октября 2022 в 20:48
ты явно сдал, дошел до уровня милки помидоровны...
pol-black
16 Октября 2022 в 20:49
а ты выше плинтуса и не поднимался.
ОдмЫн
16 Октября 2022 в 20:52
вижу ты уже там, с милкой чпокаешся над плинтусом)
pol-black
16 Октября 2022 в 20:54
ооо, шуточки ниже пояса! узнаю типичного мадридского глора - неандертальца. что то поумнее выдумать уже из области фантастики.
ОдмЫн
16 Октября 2022 в 20:55
ну куда уж мне до вашего туфтаглорского вечнообиженного уровня
pol-black
16 Октября 2022 в 20:58
тебе до любого уровня далеко.
Sergey999
16 Октября 2022 в 20:54
Ну судейство было адекватное сегодня.
pol-black
16 Октября 2022 в 20:57
в целом да. эпизодов спорных было немного. но вот конкретный эпизод в первом тайме, когда Лёве врезал Алаба, не в пользу судьи на мой взгляд. а по игре конечно Реал Барсу переиграл.
Sergey999
16 Октября 2022 в 20:58
Ну там затем Лева врезал Модричу))) так что все по делу)))
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