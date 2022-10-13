Кроос: «Финал чемпионата мира 2014 года не настолько хорош, чтобы его пересматривать»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос вспомнил о победе на чемпионате мира 2014 года со сборной Германии. Напомним, в финальном матче в Бразилии «бундестим» под руководством Йоахима Лёва обыграл сборную Аргентины в дополнительное время благодаря голу Марио Гётце.

«Пересматривал ли я финал чемпионата мира 2014 года? Нет. Смотреть 120 минут этой игры? Ни за что. Этот матч был не настолько хорош, чтобы его пересматривать», – цитирует Крооса Madrid Xtra.

Напомним, Тони завершил карьеру в сборной Германии после Евро-2020. Игрок не примет участие в чемпионате мира в Катаре, который состоится с ноября по декабрь.