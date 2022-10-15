Анчелотти – о Модриче на позиции «ложной девятки»: «Такого больше не повторится»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти вспомнил о том, как выпустил полузащитника Луку Модрича на позицию «ложной девятки» в «эль класико» против «Барселоны» в прошлом сезоне. Напомним, тот матч «сливочные» проиграли на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 0:4.

«Модрич на позиции «ложной девятки»? Как мы видим, в прошлый раз это не сработало. В этот раз никаких сюрпризов не будет. Такого больше не повторится», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится завтра. Победитель встречи станет единоличным лидером чемпионата Испании.