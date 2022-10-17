Глеб: «Реал» выиграл по делу, у «Барселоны» идёт смена поколений»

Экс-хавбек каталонской «Барселоны» Александр Глеб высказался о неудачной игре «сине-гранатовых» против мадридского «Реала».

«Реал» выиграл по делу. У «Барселоны» молодая команда, которая строится, у Хави ещё есть время. У «Барселоны» сейчас идет смена поколений. Они пытались играть в свой футбол, контролировали, отбирали мяч, но не доводили до завершения», — приводит слова белорусского полузащитника издание Metaratings.ru. По словам Глеба, подопечные Карло Анчелотти имеют баланс в своей игре, что позволяет им выглядеть уверенно.

Напомним, что «Реал» выиграл со счётом 3:1 и вернул себе лидерство в таблице Ла Лиги. Для «Барселоны» неудачный матч на «Сантьяго Бернабеу» стал первым поражением в текущем розыгрыше чемпионата.

