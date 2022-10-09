Анчелотти: «Пока не думаем о «Барселоне»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о предстоящем эль класико.

Итальянский специалист признался, что в настоящий момент полностью сосредоточен на ближайшей игре Лиги чемпионов против «Шахтёра»: «До матча с «Барселоной» ещё далеко, мы не думаем об этом, потому что прежде должны сыграть в Лиге чемпионов. Полагаю, уставшие футболисты получат отдых во вторник», – сказал Анчелотти на пресс-конференции после победы над «Хетафе» (1:0).

Матч «Реала» против «Барселоны» состоится 16 октября. На счету «сливочных» 22 набранных очка, у «сине-гранатовых» – 19 при одном матче в запасе.