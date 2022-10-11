«Реал» объявил стартовый состав на матч с «Шахтёром», Азар в старте

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов мадридский «Реал» встретится в гостевом матче с «Шахтером», и накануне встречи главный тренер испанского клуба, итальянский наставник Карло Анчелотти, анонсировал состав своей команды на предстоящий матч.

«Реал»: Лунин, Начо, Азар, Кроос, Бензема, Вальверде, Лукас Васкес, Чуамени, Родриго, Рюдигер, Менди.

Матч между украинским «Шахтером» и мадридским «Реалом» в рамках четвертого раунда группового этапа Лиги чемпионов начнется в 22 часа по московскому времени. Следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции, по ссылке на наш сайт.



