Экс-игрок «Спартака» Мор сделал неожиданный прогноз на матч «Шахтёр» - «Реал»

Бывший игрок московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Шахтёром» и мадридским «Реалом» в четвертом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«С мотивацией и желанием у хозяев все будет нормально. Вполне допускаю, что в этом матче «Реал» не победит. Ничья для меня наиболее вероятный исход», - приводятся слова Эдуарда на страницах «РБ Спорта».

Поединок состоится сегодня, 11 октября, начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

После трех проведенных туров «Шахтёр» с четырьмя очками занимает второе место в группе F, а «Реал» лидирует, набрав девять баллов.