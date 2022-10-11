Тренера «Шахтёра»: «Реал» победит нас в девяти из десяти матчей»

Наставник «Шахтёра» Игор Йовичевич высказался о предстоящем поединке с мадридским «Реалом» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«В футболе нет ничего невозможного. «Реал» сильнее нас, они победят «Шахтёр» в девяти из десяти матчей. У нашей команды должен быть лучший день, а у них – наоборот. Были и более слабые команды, которые обыгрывали «Реал». В предстоящей встрече проверим, возможно ли это», - передает слова тренера газета Marca.

Поединок между «Шахтёром» и «Реалом» пройдет сегодня, 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.