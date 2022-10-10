Анчелотти рассказал, сыграют ли Бензема и Винисиус с «Шахтёром»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии игроков перед предстоящим матчем.

Поединок «Шахтёр» – «Реал» состоится во вторник в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Наша задача – позволить восстановить силы игрокам, сыгравшим много матчей. Для этого нужны правильные тренировки и ротация состава. Иногда игроки злятся, когда не попадают в состав, что вполне естественно. Все относятся с уважением к моим решениям.

Винисиус – один из тех игроков, чьё состояние необходимо оценить при выборе состава на матч, поскольку он выходил во всех играх. С Каримом всё ясно: он в полном порядке и сможет выйти в старте. Кроос и Менди, думаю, тоже», – цитирует Sport наставника «сливочных».