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Анчелотти рассказал, сыграют ли Бензема и Винисиус с «Шахтёром»

10 Октября 2022 • 20:13 Комментировать
Шахтёр Донецк
...
Реал Мадрид
11.10 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии игроков перед предстоящим матчем.

Поединок «Шахтёр» – «Реал» состоится во вторник в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Наша задача – позволить восстановить силы игрокам, сыгравшим много матчей. Для этого нужны правильные тренировки и ротация состава. Иногда игроки злятся, когда не попадают в состав, что вполне естественно. Все относятся с уважением к моим решениям.

Винисиус – один из тех игроков, чьё состояние необходимо оценить при выборе состава на матч, поскольку он выходил во всех играх. С Каримом всё ясно: он в полном порядке и сможет выйти в старте. Кроос и Менди, думаю, тоже», – цитирует Sport наставника «сливочных».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Шахтёр Донецк Карим Бензема Винисиус Жуниор
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ШАХТЁР ДОНЕЦК РЕАЛ МАДРИД
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