Васкес назвал предстоящий матч с «Шахтёром» ключевым для «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Лукас Васкес высказался в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром».

«Для нас это ключевая игра. Если мы сможем одержать победу, то сделаем большой шаг к плей-офф, но добиться нужного результата будет сложно», — заявил Васкес на пресс-конференции.

Встреча между «Реалом» и «Шахтёром» состоится завтра, 11 октября, начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

«Сливочные» лидируют в турнирной таблице группы F, набрав 9 очков после трех туров, а «Шахтёр» располагается на второй строчке, имея в своем активе 4 зачетных балла.