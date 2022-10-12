Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Тренер «Шахтёра»: «Горжусь игрой команды против «Реала»

12 Октября 2022 • 07:49 Комментировать
Шахтёр Донецк
1:1
Реал Мадрид
окончен

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» расписал мировую с мадридским «Реалом» со счетом 1:1. После завершения встречи главный тренер украинского коллектива Игор Йовичевич прокомментировал результат встречи.

«Горжусь игрой команды. Пропущенный гол? Иногда такое случается на последних секундах. Мы должны принять это. Не нужно забывать, что «Шахтёр» играл против одного из сильнейших клубов мира. Мы показали намного лучшую игру, чем в Мадриде. У нас даже был шанс забить второй мяч, но Траоре не использовал свой шанс», - цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

После четырех туров «Шахтёр» с пятью набранными очками занимает третье место в своей группе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Шахтёр Донецк Игор Йовичевич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.10.22 в 19:45
Атлетико М Атлетико М
Брюгге Брюгге
1.60 3.80 6.60
Видео
12.10.22 в 19:45
Наполи Наполи
Аякс Аякс
1.92 4.40 3.45
Видео
12.10.22 в 22:00
Байер Л Байер Л
Порту Порту
2.12 3.35 3.70
Видео
12.10.22 в 22:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
1.57 4.00 6.60
Видео
12.10.22 в 22:00
Рейнджерс Рейнджерс
Ливерпуль Ливерпуль
6.40 4.90 1.48
Видео
12.10.22 в 22:00
Виктория Пльзень Виктория Пльзень
Бавария Бавария
12.00 6.00 1.26
Видео
12.10.22 в 22:00
Барселона Барселона
Интер Милан Интер Милан
1.60 4.20 5.60
Видео
12.10.22 в 22:00
Спортинг Л Спортинг Л
Марсель Марсель
2.41 3.35 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Октября
08:13 · Лига чемпионов
Дель Пьеро: «У «Ювентуса» явные проблемы с психологией»
08:05 · Лига чемпионов
«ПСЖ» забивает в 42 матчах подряд на групповом этапе ЛЧ
07:54 · Лига чемпионов
Анчелотти дал комментарий после матча с «Шахтёром»
07:49 · Лига чемпионов
Тренер «Шахтёра»: «Горжусь игрой команды против «Реала»
07:41 · Лига чемпионов
Нападающий «Шахтёра» Зубков: «Реал» - мой любимый соперник» 1
07:35 · Лига чемпионов
Кроос прокомментировал ничью с «Шахтёром»
07:29 · Лига чемпионов
Гвардиола объяснил, почему Холанн не сыграл с «Копенгагеном»
07:00 · Лига чемпионов
Тренер «Бенфики» подвёл итоги матча с «ПСЖ»
06:43 · Лига чемпионов
Галтье объяснил, что помешало «ПСЖ» победить «Бенфику»
06:31 · Лига чемпионов
Беллингем высказался о ничьей с «Севильей»
06:25 · Лига чемпионов
Серхио Рамос рассказал, чего не хватило «ПСЖ» в матче с «Бенфикой»
04:08 · Лига чемпионов
Дест: «Завтра будет лучше, чем сегодня»
03:57 · Лига чемпионов
Лаутаро Мартинес: «Я не согласен на ничью. Едем побеждать»
03:33 · Лига чемпионов
Жоржиньо: «Пенальти был, но «Милан» создавал нам проблемы и вдесятером»
03:30 · Лига чемпионов
Капелло похвалил «Милан»
Все новости
Рекомендуем