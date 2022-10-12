Тренер «Шахтёра»: «Горжусь игрой команды против «Реала»

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» расписал мировую с мадридским «Реалом» со счетом 1:1. После завершения встречи главный тренер украинского коллектива Игор Йовичевич прокомментировал результат встречи.

«Горжусь игрой команды. Пропущенный гол? Иногда такое случается на последних секундах. Мы должны принять это. Не нужно забывать, что «Шахтёр» играл против одного из сильнейших клубов мира. Мы показали намного лучшую игру, чем в Мадриде. У нас даже был шанс забить второй мяч, но Траоре не использовал свой шанс», - цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

После четырех туров «Шахтёр» с пятью набранными очками занимает третье место в своей группе.