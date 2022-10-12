Анчелотти дал комментарий после матча с «Шахтёром»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о ничейном результате матча против «Шахтёра» (1:1) в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«В этой встрече мы показали не самый качественный футбол. Однако мы никогда не сдаемся, даже если не идет игра, в гол соперника усложнил нашу задачу. Понимаем, что сыграли не лучшим образом. Теперь же мы сконцентрируемся на физическом восстановлении», - передает слова итальянского тренера пресс-служба УЕФА.

Напомним, что «королевский» клуб смог отыграться благодаря голу защитника Антони Рюдигера в компенсированное время.