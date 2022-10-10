Васкес ответил Хави: «Победа в Лиге чемпионов не может быть случайностью»

Футболист мадридского «Реала» Лукас Васкес не разделяет мнение наставника «Барселоны» Хави Эрнандеса.

По мнению рулевого «сине-гранатовых», для триумфа в Лиге чемпионов необходима удача, и многие представители «Реала» уже высказали своё несогласие с такой точкой зрения.

«Мы считаем, что победа в Лиге чемпионов – это не вопрос случайности или удачи. Мы очень гордимся тем, как часто нам покорялся этот трофей в последние годы, и нам всё равно, что об этом думают наши соперники», – цитирует Goal Васкеса.

Именно мадридский «Реал» является действующим победителем турнира, в то время как «Барселона» не смогла преодолеть групповой этап прошлого розыгрыша.