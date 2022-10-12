Тренер «Шахтёра» Йовичевич: «Анчелотти сказал мне, что мы сегодня заслужили победу»

Главный тренер «Шахтёра» Игор Йовичевич рассказал о диалоге с наставником мадридского «Реала» Карло Анчелотти после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

Йовичевич признался, что считает Анчелотти лучшим тренером в мире и очень хотел бы достичь его уровня.

«Он сказал мне, что мы сегодня заслужили победу. И я хотел бы остаться сегодня с этим моментом, когда один из лучших говорит, что мы заслужили победу и ему нравится то, как мы играли. Это абсолютная гордость», — цитирует Йовичевича официальный сайт донецкого клуба.

После четырёх туров «Шахтёр» набрал пять очков и расположился на третьем месте группы F. От лидирующего «Реала» подопечные Йовичевича отстают на пять баллов.