Кроос прокомментировал ничью с «Шахтёром»

Хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал ничейный результат поединка против украинского «Шахтёра» (1:1) в рамках четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Соперник сделал правильные выводы после матча в Мадриде. Этот матч получился намного сложнее, чем на прошлой неделе. «Шахтёр» отлично проявил себя, мы же неудачно начали второй тайм и проигрывали. Но «Реал» как всегда сражался до конца. Мы заслуженно добыли ничью в этом непростом матче», - передает слова немецкого полузащитника пресс-служба УЕФА.

Напомним, что мадридский клуб смог сравнять счет на 95-й минуте благодаря удару головой защитника Антонио Рюдигера.