Анчелотти: «Скорейший выход в 1/8 финала Лиги чемпионов – наша приоритетная задача на старте сезона»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти вновь отметил важность досрочного выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

После трёх туров группового этапа «сливочные» уверенно лидируют в своём квартете, имея в активе девять очков и опережая идущий вторым «Шахтёр» на пять баллов. 11 октября состоится второе очное противостояние команд.

«Скорейший выход в 1/8 финала Лиги чемпионов – наша первоочерёдная цель прямо сейчас. Успешное выполнение данной задачи может дать нам серьёзное преимущество в чемпионате – так мы сможем предоставить отдых некоторым игрокам. Но мы в любом случае будем играть на победу в оставшихся поединках группового этапа», – отметил итальянский наставник.