Йовичевич - о «Реале»: «Если бы не Куртуа, он бы вряд ли выиграл Лигу чемпионов в прошлом году»

Наставник донецкого «Шахтёра» Игор Йовичевич прокомментировал предстоящий матч своей команды против мадридского «Реала».

Йовичевич сообщил о том, что тренерский штаб собирается произвести несколько изменений в команде по сравнению с игрой третьего тура, которая прошла в Испании и завершилась поражением его подопечных (1:2). Главный тренер «горняков» считает, что мадридской команде для победы не обязательно играть хорошо, он охарактеризовал ее как «смертоносную команду».

«Если бы не Куртуа, «Реал» бы вряд ли выиграл Лигу чемпионов в прошлом году, хотя, конечно, у него есть Бензема, Модрич», - цитирует специалиста Marca.

Наставник «шахтёров» считает, что великих достижений нельзя достичь без вратаря высокого уровня.

Матч «Шахтёр» - «Реал» состоится 11 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00.