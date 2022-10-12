Нападающий «Шахтёра» Зубков: «Реал» - мой любимый соперник»

Форвард украинского «Шахтёра» Александр Зубков поделился впечатлениями от поединка с мадридским «Реалом» (1:1) в рамках четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Забить два гола в двух матчах с «Реалом» - это очень приятное достижение. Это теперь мой любимый соперник! До начала матча мы были согласны на ничью, но после финального свистка было большое разочарование. «Шахтёр» был очень близок к победе», - цитирует футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что встреча состоялась на нейтральном стадионе в Польше.

За два тура до окончания групповой стадии «Шахтёр» занимает третье место в таблице.