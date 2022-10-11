«Шахтёр» не додержал: на 5-й добавленной минуте Рюдигер спас «Реал» от первого поражения в сезоне

Донецкий «Шахтёр» играл против «Реала» в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

Недели не прошло с момента последней встречи «Реала» и «Шахтёра». В прошлую среду «горняки» пожаловали на «Сантьяго Бернабеу» и могли получить там полную авоську, но слабая реализация, сейвы Трубина и красивый гол Зубкова позволили украинцам проиграть достойно – 1:2. «Шахтёр» с того времени матчей не играл, ожидая «Реал» в Польше на ответную игру. А мадридцы на выходных выиграли дерби у «Хетафе» со скромным счётом 1:0.

До сих пор травмирован Куртуа, поэтому в воротах против «Шахтёра» опять появился Андрей Лунин, зато поправился Лука Модрич (правда, остался в запасе) и отдохнул Карим Бензема, пропускавший матч Ла Лиги. И сразу несколько резервистов появилось с первых минут – Начо, Азар и Лукас Васкес. «Шахтёру» сверкнуть было нечем, главная надежда в атаке по традиции сочеталась с Михаилом Мудриком.

Долго запрягали команды, обмениваясь неплохими атаками, но конкретики в завершении не хватало. Никто будто и не хотел побеждать, особого желания в действиях футболистов не наблюдалось. Инициатива была у «Реала», соответственно, и моменты тоже чаще появлялись. Карим Бензема после углового оттеснил Бондаря и мощно пробил, но Трубин умудрился отразить удар с семи метров.

Вскоре повторил «Реал» этот же момент. Опять ударная точка метрах в семи от ворот, опять корнер, опять удар без помех. Только теперь бил Родриго, а Трубин вновь спас. Бразилец слабовато пальнул и мастер-класс решил преподать ему Вальверде. Через пару минут Федерико шикарным дальним ударом отправил мяч под перекладину и вот тут уже Трубину пришлось серьёзно потрудиться, но Анатолий оставил свои ворота в неприкосновенности.

Сейвы Трубина – флэшбек из первого матча против «Реала», но там был ещё гол Зубкова. И Александр решил не отставать, отличившись сразу после перерыва. Опять же навесил Михайличенко, Зубков на углу вратарской опередил Менди и пробил Лунина – 1:0. «Реал» не сразу встрепенулся. Мяч ходил у мадридцев, преимущество было, но опасные моменты пропали. Инертных Азара и Чуамени Анчелотти поменял на Винисиуса и Модрича, а затем выпустил разом Алабу, Камавинга и Асенсио, но и мощные замены не изменили ситуацию.

Отлично засушил в концовке «Шахтёр», имевший даже больше контратак на 2:0, чем «Реал» позиционных атак на 1:1. Правда, компенсированное время осталось за гостями. Винисиус мог сравнять, нужно было попасть в створ ударом метров с шести. Но на пятой добавленной минуте точный удар нанёс Рюдигер, врезавшийся при этом в Трубина и кровью заливший себе всю футболку. Первое поражение в сезон было так близко, но «Реал» смог спастись.. А «Шахтёр» из-за этого упал на третье место в группе.