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Лига чемпионов

«Шахтёр» не додержал: на 5-й добавленной минуте Рюдигер спас «Реал» от первого поражения в сезоне

11 Октября 2022 • 23:58 Комментировать (4)
Шахтёр Донецк
1:1
Реал Мадрид
окончен

Донецкий «Шахтёр» играл против «Реала» в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Шахтёр Донецк1:1Реал Мадрид
(1:0) Зубков Александр46'  
  90'Рюдигер Антонио (1:1)
Трубин АнатолийКонопля Ефим  16'Бондарь ВалерийМатвиенко НиколайМихайличенко БогданСтепаненко ТарасЗубков Александр 82' (Лукас Тэйлор ( 82') Бондаренко Артём  88'Судаков Георгий 81' (Джурасек Невен ( 81') Мудрик Михаил 85' (Петряк Иван ( 85') Траоре Лассина 76' (Сикан Даниил ( 76')
Запасные: Козик ЭдуардТопалов ДмитрийКулаков АндрейКривцов СергейШевченко АлексейКрыськив ДмитрийОчеретько ОлегПятов Андрей
Лунин АндрейВаскес ЛукасРюдигер АнтониоНачо ФернандесМенди Ферлан 68' (Камавинга Эдуардо ( 68') Вальверде Федерико 68' (Алаба Давид ( 68') Чуамени Орельен 57' (Винисиус Жуниор ( 57') Кроос Тони  90'Родриго 68' (Асенсио Марко ( 68') Бензема КаримАзар Эден 57' (Модрич Лука ( 57')
Запасные: Карвахаль ДаниэльОдриосола АльвароКаньисарес ЛукасДиас МарианоМилитао Эдер  85'Лопес ЛуисВальехо Хесус
11 октября. Стадион "Пепси-Арена - Войска Польского".

 

Недели не прошло с момента последней встречи «Реала» и «Шахтёра». В прошлую среду «горняки» пожаловали на «Сантьяго Бернабеу» и могли получить там полную авоську, но слабая реализация, сейвы Трубина и красивый гол Зубкова позволили украинцам проиграть достойно – 1:2. «Шахтёр» с того времени матчей не играл, ожидая «Реал» в Польше на ответную игру. А мадридцы на выходных выиграли дерби у «Хетафе» со скромным счётом 1:0.

До сих пор травмирован Куртуа, поэтому в воротах против «Шахтёра» опять появился Андрей Лунин, зато поправился Лука Модрич (правда, остался в запасе) и отдохнул Карим Бензема, пропускавший матч Ла Лиги. И сразу несколько резервистов появилось с первых минут – Начо, Азар и Лукас Васкес. «Шахтёру» сверкнуть было нечем, главная надежда в атаке по традиции сочеталась с Михаилом Мудриком.

Долго запрягали команды, обмениваясь неплохими атаками, но конкретики в завершении не хватало. Никто будто и не хотел побеждать, особого желания в действиях футболистов не наблюдалось. Инициатива была у «Реала», соответственно, и моменты тоже чаще появлялись. Карим Бензема после углового оттеснил Бондаря и мощно пробил, но Трубин умудрился отразить удар с семи метров.

Вскоре повторил «Реал» этот же момент. Опять ударная точка метрах в семи от ворот, опять корнер, опять удар без помех. Только теперь бил Родриго, а Трубин вновь спас. Бразилец слабовато пальнул и мастер-класс решил преподать ему Вальверде. Через пару минут Федерико шикарным дальним ударом отправил мяч под перекладину и вот тут уже Трубину пришлось серьёзно потрудиться, но Анатолий оставил свои ворота в неприкосновенности.

Сейвы Трубина – флэшбек из первого матча против «Реала», но там был ещё гол Зубкова. И Александр решил не отставать, отличившись сразу после перерыва. Опять же навесил Михайличенко, Зубков на углу вратарской опередил Менди и пробил Лунина – 1:0. «Реал» не сразу встрепенулся. Мяч ходил у мадридцев, преимущество было, но опасные моменты пропали. Инертных Азара и Чуамени Анчелотти поменял на Винисиуса и Модрича, а затем выпустил разом Алабу, Камавинга и Асенсио, но и мощные замены не изменили ситуацию.

Отлично засушил в концовке «Шахтёр», имевший даже больше контратак на 2:0, чем «Реал» позиционных атак на 1:1. Правда, компенсированное время осталось за гостями. Винисиус мог сравнять, нужно было попасть в створ ударом метров с шести. Но на пятой добавленной минуте точный удар нанёс Рюдигер, врезавшийся при этом в Трубина и кровью заливший себе всю футболку. Первое поражение в сезон было так близко, но «Реал» смог спастись.. А «Шахтёр» из-за этого упал на третье место в группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Шахтёр Донецк
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Комментарии (4)
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SpsGod
12 Октября 2022 в 00:16
Последние матчи Реала не радуют, и даже дело не в счете, а в игре.
В этом матче изначально хотел списать на то, что играл не полный основной состав и нет синергии между игроками, но вот выходят Винисиус и Иодрич, а вроде ничего не меняется. Странным показалось, что было очень много навесов в штрафную и надежда, что Карим что-то придумает, а его просто закрыли там. В целом у меня плохие ожидания по форме Карима. Мне кажется, в последнем полуфинале ЛЧ у него начались проблемы с усталостью/выносливостью так и не пошло у него дальше, надеюсь это моя паранойя.
Так же плохие ожидания у меня по эль-классико.
Понравилось, что возможно у Кросса есть заготовка с Рюдигером, которая в итоге сработала, но этот инцидент просто сбил меня столку, испугался, что закончится все это плохо.
Просто чудом увезли ничью, будь у Шахтера класса чуть больше и матч закончился бы намного раньше. Остается только похвалить их и даже досадно за них.
Sergey999
12 Октября 2022 в 00:18
Согласен полностью, при такой игре даже ниочемная барса катком пройдет по Реалу(((
Sergey999
12 Октября 2022 в 00:12
Да уж, с таким чурбаном в воротах субботний матч может закончится очень печально для Мадрида...
pol-black
11 Октября 2022 в 23:59
жаль, не удержали горняки счёт.
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