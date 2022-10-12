На Мбаппе претендуют два клуба

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, желающий сменить обстановку, входит в сферу интересов двух клубов.

23-летний француз, как недавно сообщили различные источники, несчастлив в Париже и надеется как можно скорее уйти. Мадридский «Реал» по-прежнему открыт к подписанию форварда, однако вряд ли согласится удовлетворить требования «ПСЖ» по трансферу, докладывает ESPN. Ещё одним серьёзным претендентом на Мбаппе называется лондонский «Челси».

Соглашение Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до лета 2025 года, при этом последний год договора, по данным французской прессы, может быть опциональным.