«Реал» в ближайшее время объявит о продлении контракта с Милитао

Мадридский «Реал» в ближайшее время официально объявит о продлении контракта с защитником Эдером Милитао, сообщает AS.

Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что новое соглашение 24-летнего бразильца со «сливочными» будет рассчитано до 2028 года.

Действующий контракт Милитао с мадридским клубом истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 60 миллионов евро.

Милитао защищает цвета «королевского клуба» с 2019 года. В текущем сезоне футболист провёл в составе «Реала» девять матчей, отметившись в них одним забитым голом. Также футболист регулярно вызывается в состав национальной сборной Бразилии, за которую провёл в общей сложности 23 матча.