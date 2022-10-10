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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» в ближайшее время объявит о продлении контракта с Милитао

10 Октября 2022 • 11:29 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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16.10 17:15

Мадридский «Реал» в ближайшее время официально объявит о продлении контракта с защитником Эдером Милитао, сообщает AS.

Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что новое соглашение 24-летнего бразильца со «сливочными» будет рассчитано до 2028 года.

Действующий контракт Милитао с мадридским клубом истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 60 миллионов евро.

Милитао защищает цвета «королевского клуба» с 2019 года. В текущем сезоне футболист провёл в составе «Реала» девять матчей, отметившись в них одним забитым голом. Также футболист регулярно вызывается в состав национальной сборной Бразилии, за которую провёл в общей сложности 23 матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдер Милитао
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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