Милитао скоро продлит контракт с «Реалом»

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао в скором времени продлит контракт с командой Карло Анчелотти. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, бразилец поставит подпись под соглашением, которое будет рассчитано до 2028 года.

Источник отмечает, что у Милитао был согласован контракт с «Реалом» ещё с июля. В данный момент мадридский клуб подготавливает бумажную работу, поэтому соглашение будет подписано в ближайшее время.

Напомним, Малитао выступает за мадридский «Реал» с 2019 года, когда перешёл из «Порту». С тех пор защитник дважды выиграл с командой Ла Лигу, а также в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов.