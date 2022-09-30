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Чемпионат Испании. Ла Лига

Милитао скоро продлит контракт с «Реалом»

30 Сентября 2022 • 09:58 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
1 1.32 X 5.40 2 9.00
02.10 22:00

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао в скором времени продлит контракт с командой Карло Анчелотти. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, бразилец поставит подпись под соглашением, которое будет рассчитано до 2028 года.

Источник отмечает, что у Милитао был согласован контракт с «Реалом» ещё с июля. В данный момент мадридский клуб подготавливает бумажную работу, поэтому соглашение будет подписано в ближайшее время.

Напомним, Малитао выступает за мадридский «Реал» с 2019 года, когда перешёл из «Порту». С тех пор защитник дважды выиграл с командой Ла Лигу, а также в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов.

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Реал Мадрид Эдер Милитао
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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