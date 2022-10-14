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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави боится выпускать Пике в матче с «Реалом»

14 Октября 2022 • 02:36 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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16.10 17:15

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес недоволен игрой Херарда Пике.

Ветеран «сине-гранатовых» стал одним из антигероев матча Лиги чемпионов против «Интера», в котором команда допустила фатальную для себя осечку – 3:3. Каталонцы с высокой вероятностью не сыграют в 1/8 финала главного еврокубка.

По информации Sport, Хави настолько разочарован выступлением Пике, что всеми способами пытается найти ему замену перед предстоящим «эль класико», которое пройдёт 16 октября. Наставник «Барселоны» вынужден форсировать возвращение в строй травмированного Жюля Кунде, который вряд ли успеет набрать оптимальные кондиции до воскресенья, но может быть выпущен из-за кадровых проблем в обороне.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Херард Пике Жюль Кунде
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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