Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Агуэро: «Рад, что мой последний гол был забит в ворота «Реала»

15 Октября 2022 • 23:52 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.25 X 3.65 2 3.00
Через 17 ч. 13 мин.

Бывший нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро вспомнил непродолжительный период пребывания в каталонском клубе.

Форвард пополнил цвета «сине-гранатовых» летом 2021 года, но уже вскоре был вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

«Мой приход в «Барселону» – это совершенно не про деньги. Я хотел помочь клубу, но, увы, не смог осчастливить местных болельщиков. Но я рад, что у меня получилось завершить свою карьеру наилучшим образом – мой последний гол был забит в ворота «Реала», – цитирует аргентинца журналист Мигель Бласкес.

Серхио Агуэро забил «сливочным» в октябре 2021 года, однако «Барселона» уступила в том матче со счётом 1:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Серхио Агуэро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Валенсия Валенсия
Эльче Эльче
2
2
1.43 4.70 7.50
Видео
Окончен
Мальорка Мальорка
Севилья Севилья
0
1
2.95 2.95 2.70
Видео
106 мин
Атлетик Б Атлетик Б
Атлетико М Атлетико М
0
1
2.45 3.25 3.20
Видео
16.10.22 в 15:00
Сельта Сельта
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2.49 3.15 3.10
Видео
16.10.22 в 17:15
Реал Мадрид Реал Мадрид
Барселона Барселона
2.42 3.60 2.85
Видео
16.10.22 в 19:30
Эспаньол Эспаньол
Вальядолид Вальядолид
2.07 3.40 3.80
Видео
16.10.22 в 22:00
Бетис Бетис
Альмерия Альмерия
1.57 4.10 6.20
Видео
Все матчи
Новости
15 Октября
23:52 · Испания. Ла Лига
Агуэро: «Рад, что мой последний гол был забит в ворота «Реала»
23:14 · Испания. Ла Лига
Хави: «Мы хотим доминировать на поле «Реала»
22:48 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Барселоны» Нико: «Я очень счастлив в «Валенсии»
21:30 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:27 · Испания. Ла Лига
«Севилья» ушла от зоны вылета, забив один мяч «Мальорке»
21:24 · Испания. Ла Лига
​«Реал» - «Барселона»: прогноз на матч чемпионата Испании – 16 октября 2022
21:21 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Стиль «Барселоны» продолжает приносить ей успех»
21:04 · Испания. Ла Лига
Хави ответил на вопрос о том, как «Барселона» будет останавливать Винисиуса
20:57 · Испания. Ла Лига
Кавани повторил достижение Коутиньо, ди Марии, Хамеса и Алексиса Санчеса
20:32 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» запланировал приобретение звезды «Барселоны»
20:11 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал о готовности Кунде к матчу с «Реалом»
19:15 · Испания. Ла Лига
Кавани оформил дубль, но «Валенсия» всё равно не обыграла аутсайдера
18:38 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти перед «эль класико» рассказал о состоянии Рюдигера
17:05 · Испания. Ла Лига
«Жирона» отобрала победу у «Кадиса» на 12-й компенсированной минуте
15:59 · Испания. Ла Лига
Педри: «Мне бы хотелось стать таким же великим, как Месси» 1
Все новости
Рекомендуем