Агуэро: «Рад, что мой последний гол был забит в ворота «Реала»

Бывший нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро вспомнил непродолжительный период пребывания в каталонском клубе.

Форвард пополнил цвета «сине-гранатовых» летом 2021 года, но уже вскоре был вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

«Мой приход в «Барселону» – это совершенно не про деньги. Я хотел помочь клубу, но, увы, не смог осчастливить местных болельщиков. Но я рад, что у меня получилось завершить свою карьеру наилучшим образом – мой последний гол был забит в ворота «Реала», – цитирует аргентинца журналист Мигель Бласкес.

Серхио Агуэро забил «сливочным» в октябре 2021 года, однако «Барселона» уступила в том матче со счётом 1:2.