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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» определилась с трансферной стратегией на следующее лето

11 Октября 2022 • 03:21 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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16.10 17:15

«Барселона» не планирует тратить крупные суммы на покупку игроков в летнее трансферное окно.

Каталонский гранд намерен сосредоточить усилия на подписании футболистов в качестве свободных агентов, информирует издание Sport. В связи с этим руководство «сине-гранатовых» уже изучает потенциальные приглашения высококлассных игроков, чьи контракты истекают по окончании сезона 2022/23: к числу таковых относятся Диогу Далот из «Манчестер Юнайтед», Иньиго Мартинес из «Атлетика» Бильбао, Жоржиньо из «Челси» и, конечно же, Лионель Месси из «ПСЖ».

Минувшим летом «Барселона» подписала Франка Кесси, Андреаса Кристенсена, Эктора Бельерина и Маркоса Алонсо свободными агентами, а на покупку Рафиньи Диаса, Роберта Левандовски и Жюля Кунде потратила более 150 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Иньиго Мартинес Жоржиньо Диогу Далот трансферы футбола - лето 2023
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