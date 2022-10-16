Павлюченко назвал фаворита в матче «Реал» — «Барселона»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата Испании, где в принципиальном противостоянии сойдутся «Реал» и «Барселона».

Эксперт назвал мадридцев фаворитами предстоящего поединка.

«Считаю, что поединок пройдёт в равной борьбе, однако склонен отдать предпочтение именно «сливочным». Полагаю, что они смогут вскрыть знатную в этом сезоне каталонскую оборону, а сами останутся сухими», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт.ру».

Матч «Реал» — «Барселона» состоится сегодня, 16 октября, на «Сантьяго Бернабеу». Встреча начнётся в 17:15 по московскому времени. Напомним, что на данный момент команды делят друг с другом лидерство в турнирной таблице испанского чемпионата, имея в своём активе по 22 набранных очка. Однако «сине-гранатовые» опережают «сливочных» по дополнительным показателям.