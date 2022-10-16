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Чемпионат Испании. Ла Лига

Павлюченко назвал фаворита в матче «Реал» — «Барселона»

16 Октября 2022 • 09:14 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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Через 6 ч. 52 мин.

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата Испании, где в принципиальном противостоянии сойдутся «Реал» и «Барселона».

Эксперт назвал мадридцев фаворитами предстоящего поединка.

«Считаю, что поединок пройдёт в равной борьбе, однако склонен отдать предпочтение именно «сливочным». Полагаю, что они смогут вскрыть знатную в этом сезоне каталонскую оборону, а сами останутся сухими», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт.ру».

Матч «Реал» — «Барселона» состоится сегодня, 16 октября, на «Сантьяго Бернабеу». Встреча начнётся в 17:15 по московскому времени. Напомним, что на данный момент команды делят друг с другом лидерство в турнирной таблице испанского чемпионата, имея в своём активе по 22 набранных очка. Однако «сине-гранатовые» опережают «сливочных» по дополнительным показателям.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Роман Павлюченко
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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