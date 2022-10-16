Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Эль класико» впервые показали в Индии - с комментариями на хинди и привлечением Клюйверта

16 Октября 2022 • 23:01 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
Барселона
окончен

В центральном матче девятого тура чемпионата Испании, да и, пожалуй, всего первого круга Ла Лиги, мадридский «Реал» принимал в домашнем матче «Барселону», это была встреча лидеров чемпионата, каждый из которых до этого потерял лишь по два очка в первых восьми матчах. Сильнее оказался мадридский клуб, который забил дважды - «Барселона» ответила лишь одним голом.

Что касается медийной стороны этого события, коим всегда является «эль класико», то в этом году поединок «Реала» и «Барселоны» впервые показали с комментариями на языке хинди, самом ходовом в Индии,

А для популяризации футбола среди индийцев в Бомбей даже пригласили в качестве эксперта Патрика Клюйверта - бывшего игрока «Барселоны», выступавшего за нее с 1998 по 2004 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Патрик Клюйверт Индия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Барселона Барселона
3
1
2.30 3.85 3.00
Видео
Окончен
Эспаньол Эспаньол
Вальядолид Вальядолид
1
0
2.03 3.50 3.70
Видео
Окончен
Бетис Бетис
Альмерия Альмерия
3
1
1.57 4.10 6.00
Видео
17.10.22 в 22:00
Вильярреал Вильярреал
Осасуна Осасуна
1.61 4.10 5.60
Видео
Все матчи
Новости
16 Октября
23:52 · Испания. Ла Лига
«Бетис» разобрался с «Альмерией»
23:50 · Испания. Ла Лига
Дрогба: «Бензема – один из моих любимых футболистов» 2
23:25 · Германия. Бундеслига
Футболист «Барселоны» получит награду лучшему молодому игроку года
23:09 · Испания. Ла Лига
Кунде: «Сложная неделя, но надо верить в лучшее»
23:02 · Англия. Премьер-лига
Названы обладатели второго и третьего места в битве за «Золотой мяч» 2 слухи
23:01 · Испания. Ла Лига
«Эль класико» впервые показали в Индии - с комментариями на хинди и привлечением Клюйверта
22:51 · Испания. Ла Лига
Чуамени: «Бензема обязан получить «Золотой мяч»
22:40 · Испания. Ла Лига
Источник: Бензема выиграет «Золотой мяч» с рекордным отрывом от преследователей
22:12 · Испания. Ла Лига
Хави: «Я бы никогда не стал искать крайних среди игроков»
21:42 · Испания. Ла Лига
«Мало, но с толком» - «Реал» нанёс наименьшее количество ударов в победном «эль класико» в 21-м веке 1
21:39 · Испания. Ла Лига
Зидан в стильной кепке следил за «эль класико» с трибуны
21:27 · Испания. Ла Лига
«Эспаньол» ушёл из зоны вылета после победы над «Вальядолидом» 1
21:25 · Испания. Ла Лига
Бальде: «Конечно, расстроены, не любим проигрывать»
21:25 · Испания. Ла Лига
Йорди Кройф: «Владение мячом не поможет, когда не используешь свои шансы»
20:47 · Испания. Ла Лига
Касильяс потерял более 3 млн подписчиков после «каминг-аута» 4
Все новости
Рекомендуем