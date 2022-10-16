«Эль класико» впервые показали в Индии - с комментариями на хинди и привлечением Клюйверта

В центральном матче девятого тура чемпионата Испании, да и, пожалуй, всего первого круга Ла Лиги, мадридский «Реал» принимал в домашнем матче «Барселону», это была встреча лидеров чемпионата, каждый из которых до этого потерял лишь по два очка в первых восьми матчах. Сильнее оказался мадридский клуб, который забил дважды - «Барселона» ответила лишь одним голом.

Что касается медийной стороны этого события, коим всегда является «эль класико», то в этом году поединок «Реала» и «Барселоны» впервые показали с комментариями на языке хинди, самом ходовом в Индии,

А для популяризации футбола среди индийцев в Бомбей даже пригласили в качестве эксперта Патрика Клюйверта - бывшего игрока «Барселоны», выступавшего за нее с 1998 по 2004 года.