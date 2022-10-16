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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Фанаты «Реала» обратились к Хави с трибун

16 Октября 2022 • 19:56 Комментировать (4)
Реал Мадрид
3:1
Барселона
окончен

В воскресенье в Испании проходило первое «эль класико» сезона. «Реал» на поле родного «Сантьяго Бернабеу» отпраздновал победу над «Барселоной» со счётом 3:1. За счёт набора трёх очков команда Карло Анчелотти стала единоличным лидером чемпионата Испании.

Фанаты «Реала» решили обратиться к главному тренеру «Барселоны» Хави с трибун.

«Хави, оставайся!» - скандировали болельщики «сливочных», о чём рассказывает телеграм-канал «Okko Спорт».

Напомним, что игра с «Реалом» была для Хави 50-й в качестве главного тренера «Барселоны». Среди последних тренеров «сине-гранатовых», которым покорялась эта отметка, Хави оказался худшим.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Хави Эрнандес
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Комментарии (4)
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Nestea0201
16 Октября 2022 в 20:35
Я так же считаю что Хави надо остаться, мне нравится тенденция того что Барса вообще ни на что не претендует из сезона в сезон)
pol-black
16 Октября 2022 в 20:09
как бы цыплят в испанском футболе считают по весне. вот тогда и можно будет что-то кричать. вряд ли эти же фоннаты кричали то же самое весной прошлой после разгрома мадрида.
ингерман
16 Октября 2022 в 20:03
ай дайте ксави ышо поработац.. а-ха-ха-ха! )))
ОдмЫн
16 Октября 2022 в 19:57
вуахахах )))
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