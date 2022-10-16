​Фанаты «Реала» обратились к Хави с трибун

В воскресенье в Испании проходило первое «эль класико» сезона. «Реал» на поле родного «Сантьяго Бернабеу» отпраздновал победу над «Барселоной» со счётом 3:1. За счёт набора трёх очков команда Карло Анчелотти стала единоличным лидером чемпионата Испании.

Фанаты «Реала» решили обратиться к главному тренеру «Барселоны» Хави с трибун.

«Хави, оставайся!» - скандировали болельщики «сливочных», о чём рассказывает телеграм-канал «Okko Спорт».

Напомним, что игра с «Реалом» была для Хави 50-й в качестве главного тренера «Барселоны». Среди последних тренеров «сине-гранатовых», которым покорялась эта отметка, Хави оказался худшим.