Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа признан лучшим голкипером 2022 года по версии издания France Football.

Напомним, что бельгиец в прошедшем сезоне выиграл с «королевским» клубом Лигу чемпионов, где был признан лучшим игроком финала, Ла Лигу и Суперкубок Испании. На старте новой футбольной кампании Тибо стал победителем Суперкубка УЕФА. Напомним, что предыдущими обладателями трофея имени Льва Яшина были Алиссон Бекер и Джанлуиджи Доннарумма.

Свои призы в рамках сегодняшней церемонии в Париже получили Гави (трофей Копа), Алексия Путельяс (женский «Золотой мяч»), Садио Мане (приз за развитие общества) и Роберт Левандовски (трофей Герда Мюллера).

