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Чемпионат Испании. Ла Лига

Карим Бензема – обладатель «Золотого мяча» официально

17 Октября 2022 • 23:02 Комментировать (5)
Реал Мадрид
3:1
Барселона
окончен

Карим Бензема получил награду лучшего футболиста по итогам 2022 года.

Французский нападающий ожидаемо забрал приз, вручаемый France Football, на церемонии в Париже. В прошедшем футбольном сезоне 44 гола нападающего в 46 матчах помогли мадридскому «Реалу» взять Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании. В августе Бензема добавил к столь впечатляющему списку и золото Суперкубка УЕФА.

Для Карима этот «Золотой мяч» стал первым в карьере, а последним французским обладателем награды в 1998 году стал великий Зинедин Зидан, из чьих рук форвард «Реала» получил приз сегодня.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Золотой Мяч
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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itagliano
17 Октября 2022 в 23:27
Бензема заслужил этот титул!!!!!!!Молодчинка!!!!
ЯРЫЙ БРЮС
17 Октября 2022 в 23:16
по заслугам
Козырев Вячеслав
17 Октября 2022 в 23:08
Просто лучший. Как же справедливо! В кои-то веки.
frei
17 Октября 2022 в 23:07
Мммм=_= Ляха 2 года подряд кидали и норм, а этому за первый нормальный сезон хз за сколько времени сходу. Ммм. Объективность.
Vaisili0k
17 Октября 2022 в 23:20
По такой логике, предлагаю вместо Бензема отдать Золотой мяч Марадоне, т.к. в 1986 он выступил лучше, чем Бензема в 2021. Поляк ничего не сделал в прошедшем сезоне, за что ему приз давать? xD
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