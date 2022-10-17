Карим Бензема получил награду лучшего футболиста по итогам 2022 года.

Французский нападающий ожидаемо забрал приз, вручаемый France Football, на церемонии в Париже. В прошедшем футбольном сезоне 44 гола нападающего в 46 матчах помогли мадридскому «Реалу» взять Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании. В августе Бензема добавил к столь впечатляющему списку и золото Суперкубка УЕФА.

Для Карима этот «Золотой мяч» стал первым в карьере, а последним французским обладателем награды в 1998 году стал великий Зинедин Зидан, из чьих рук форвард «Реала» получил приз сегодня.

