Испанские фаны недовольны тем, что «Эль Класико» состоится днем

Мы уже сообщали о том, что «Эль Класико» между «Барселоной» и «Реалом» пройдет 16 октября, а его начало запланировано на 16:15 по местному времени. Официальными комментаторами игры назначены Давид Вилья и Гути, выступавшие в прошлом за «Барселону», и, соответственно, «Реал».

Однако столь раннее начало матча уже вызвало волну возмущения среди фанатов, которым не по душе то, что матч не состоится вечером, как обычно, перед сном. В испанском сегменте интернета очень много недовольных комментарием по этому поводу.

Напомним, что в последней официальной встрече этих клубов «Барселона» неожиданно выиграла у «Реала» со счетом 4:0.