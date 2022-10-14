Морьентес: «Реал» не должен снова приглашать Мбаппе»

Бывший футболист мадридского «Реала» Фернандо Морьентес считает, что клубу не следует возвращаться к кандидатуре Килиана Мбаппе.

Весной форвард «ПСЖ» отказался переезжать в Мадрид, несмотря на предварительную договорённость со «сливочными», и продлил контракт с парижанами. В последние дни в СМИ сообщается о желании 23-летнего француза поскорее сменить клубную прописку из-за разногласий с руководством.

По мнению Морьентеса, «Реал» не должен вновь пытаться переманить суперзвезду: «Происходящее с Мбаппе – просто какая-то шутка. «Реал» ни в коем случае не должен снова обращаться к нему», – приводит COPE заявление бывшего испанского нападающего.