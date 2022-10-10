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Дудек: «Месси любил провоцировать, Рауль — высокомерный, а Роналду — эгоцентрист»

10 Октября 2022 • 16:24 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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16.10 17:15

Бывший вратарь «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Ежи Дудек поделился мнением о бывшем нападающем сборной Испании Рауле, форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и футболисте «ПСЖ» Лионеле Месси.

По мнению польского голкипера, Месси очень любил провоцировать своих соперников, Роналду эгоцентричен, а Рауля Дудек назвал очень высокомерным человеком.

«Месси любил провоцировать, как и вся «Барселона» и Пеп Гвардиола. Я видел и слышал, как Месси говорил настолько грубые вещи Пепе и Рамосу, что невозможно даже представить, что они могут исходить из уст человека, который кажется таким спокойным и дружелюбным.

Рауль был очень высокомерным, но в целом нормальным парнем. Роналду предпочёл бы победу 1:0 с его забитым голом, чем 5:0 без его гола», — приводит слова Дудека II Posticipo с ссылкой на книгу игрока.

Напомним, Дудек завершил игровую карьеру в 2011 году. В составе «Ливерпуля» вратарь выиграл Лигу чемпионов, а во времена своих выступлений за «Реал» поляк стал победителем чемпионата Испании.    

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рауль Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед ПСЖ Ежи Дудек
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