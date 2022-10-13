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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» обсуждает новый контракт с одной из главных молодых звёзд команды

13 Октября 2022 • 23:37 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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16.10 17:15

Левый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде начал переговоры с клубом по новому контракту.

В свои 18 лет футболист регулярно выходит в стартовом составе в матчах Ли Лиги, получая комплименты от прессы и главного тренера Хави Эрнандеса за свою игру. По информации Jijantes, в четверг президент «Барселоны» Жоан Лапорта и спортивный директор Матеу Алемани провёли встречу с агентом Бальде – стороны обсудили потенциальное продление сотрудничества.

Текущий договор юного латераля с «Барселоной» истекает летом 2024 года. В активе Алехандро Бальде три результативные передачи в девяти матчах нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Матеу Алемани Алехандро Бальде
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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