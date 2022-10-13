«Реал» подпишет Мбаппе, если это будет возможно

Мадридский «Реал» не отказывается от идеи подписания Килиана Мбаппе.

23-летний форвард «Пари Сен-Жермен» выразил желание покинуть клуб, что с высокой вероятностью может произойти следующим летом. По слухам, «Реал» не собирается возвращаться к кандидатуре звёздного француза, отказавшегося переезжать в Мадрид весной текущего года, однако журналист Ромейн Молина заявляет, что такие сведения не соответствуют действительности. Руководство «Реала» без проблем оформит подписание Мбаппе, если это будет возможно в обозримом будущем. Стороны продолжают поддерживать связь даже после решения игрока продлить контракт с «ПСЖ».