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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет отозвать Нико из аренды в «Валенсии»

13 Октября 2022 • 21:07 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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16.10 17:15

«Барселона» недовольна недостаточной игровой практикой Нико Гонсалеса в «Валенсии».

20-летний полузащитник пополнил ряды «летучих мышей» до конца сезона с целью набраться опыта, выступая в основном составе, однако наставник Дженнаро Гаттузо не слишком доверяет молодому таланту. Как стало известно Tribuna Deportiva, руководство «Барселоны» выразило недовольство данным фактом и готово отозвать хавбека из аренды уже в январе, когда откроется трансферное окно, но источники в «Валенсии» пока отрицают данные сведения.

Нико Гонсалес семь раз появился на поле в матчах «Валенсии», лишь дважды оказавшись в стартовом составе. В активе футболиста один забитый мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Барселона Дженнаро Гаттузо Нико Гонсалес
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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