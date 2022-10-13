«Барселона» хочет отозвать Нико из аренды в «Валенсии»

«Барселона» недовольна недостаточной игровой практикой Нико Гонсалеса в «Валенсии».

20-летний полузащитник пополнил ряды «летучих мышей» до конца сезона с целью набраться опыта, выступая в основном составе, однако наставник Дженнаро Гаттузо не слишком доверяет молодому таланту. Как стало известно Tribuna Deportiva, руководство «Барселоны» выразило недовольство данным фактом и готово отозвать хавбека из аренды уже в январе, когда откроется трансферное окно, но источники в «Валенсии» пока отрицают данные сведения.

Нико Гонсалес семь раз появился на поле в матчах «Валенсии», лишь дважды оказавшись в стартовом составе. В активе футболиста один забитый мяч.