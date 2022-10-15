Хави: «Мы хотим доминировать на поле «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о настрое перед «эль класико»

Встреча «Реала» и «Барселоны», лидирующих в Ла Лиге после восьми туров, пройдёт в воскресенье на «Сантьяго Бернабеу».

«Мы должны быть позитивными, несмотря на неудачи в Лиге чемпионов. Очевидно, что мы стали лучше за неполный год, что я нахожусь здесь.

Мне нравятся матчи против «Реала». Это всегда нечто особенное, как и недавняя встреча с «Интером». Именно в такие дни проверяется характер, и тренеров это тоже касается. Мы крайне мотивированы, так как в случае победы единолично возглавим таблицу.

Мы хотим проводить и быстрые, и позиционные атаки, хотим доминировать над «Реалом» на его же поле», – заявил Хави.