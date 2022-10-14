«Барселона» - единственная команда в 21-м веке, которая в первых восьми турах Ла Лиги пропустила лишь один мяч

В первых восьми турах испанского чемпионата «Барселона» пропустила лишь один раз, это случилось в матче с «Реал Сосьедад», который каталонский клуб выиграл со счетом 5:1. Это лишь четвертый случай в истории испанского футбола, когда после восьми туров у команды лишь один пропущенный случай, и оба раза, когда это происходило в 21-м веке, то случалось с «Барселоной» - в сезоне 2014\2015 и сейчас.

Два предыдущих случая имели место в 90-е годы прошлого столетия - сперва это сделал «Депортиво» в сезоне 1993\1994, когда команда проиграла титул в последнем туре чемпионата, не забив пенальти на последней минуте матча, а затем мадридский «Реал» в сезоне 1997\1998. К слову, именно с ним и сыграет в ближайшем туре команда Хави Эрнандеса - «эль-класико» уже в восвресенье.