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​Куртуа пропустит «эль класико» - Анчелотти

15 Октября 2022 • 15:37 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.25 X 3.60 2 3.05
16.10 17:15

Основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа всё же не сыграет в «эль класико» против «Барселоны». Об этом сообщил главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти.

«Куртуа чувствует себя хорошо. Но он мало тренировался и из-за этого ощущает дискомфорт. Его не будет с нами завтра.

На следующей неделе Куртуа будет тренироваться более интенсивно. Посмотрим, сыграет он в среду или в воскресенье. Ему просто нужны тренировки», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Таким образом, место в рамке ворот «Реала» в битве с «Барселоной» займёт Андрей Лунин.

Матч «Реал» - «Барселона» стартует 16 октября в 17:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Тибо Куртуа
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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