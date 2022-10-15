​Куртуа пропустит «эль класико» - Анчелотти

Основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа всё же не сыграет в «эль класико» против «Барселоны». Об этом сообщил главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти.

«Куртуа чувствует себя хорошо. Но он мало тренировался и из-за этого ощущает дискомфорт. Его не будет с нами завтра.

На следующей неделе Куртуа будет тренироваться более интенсивно. Посмотрим, сыграет он в среду или в воскресенье. Ему просто нужны тренировки», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Таким образом, место в рамке ворот «Реала» в битве с «Барселоной» займёт Андрей Лунин.

Матч «Реал» - «Барселона» стартует 16 октября в 17:15 по московскому времени.