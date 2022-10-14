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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вальверде — о матче с «Барселоной»: Хотим показать, что готовы выиграть Ла Лигу

14 Октября 2022 • 22:14 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.25 X 3.60 2 3.05
16.10 17:15

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался в преддверии матча с «Барселоной».

Вальверде сказал в эфире Movistar+, в этом матче «Реал» намерен показать, что готов выиграть Ла Лигу, это очень важная игра, победа будет подарком для команды.

Положительный результат придаст больше мотивации и сил для того, чтобы продолжать идти вперед, хочется порадовать своих болельщиков отличной игрой, добавил футболист.

Встреча девятого тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной» пройдет 16 октября, начало игры запланировано на 17:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Федерико Вальверде
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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