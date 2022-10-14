Вальверде — о матче с «Барселоной»: Хотим показать, что готовы выиграть Ла Лигу

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался в преддверии матча с «Барселоной».

Вальверде сказал в эфире Movistar+, в этом матче «Реал» намерен показать, что готов выиграть Ла Лигу, это очень важная игра, победа будет подарком для команды.

Положительный результат придаст больше мотивации и сил для того, чтобы продолжать идти вперед, хочется порадовать своих болельщиков отличной игрой, добавил футболист.

Встреча девятого тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной» пройдет 16 октября, начало игры запланировано на 17:15 по московскому времени.