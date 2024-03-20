Билялетдинов: «Я бы не сказал, что Дзюба — обуза для «Локомотива»

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением о том, не превратился ли нападающий «Локомотива» Артём Дзюба в обузу для московского клуба.

Билялетдинов отметил, что хоть 35-летний футболист и не обладает высокой скоростью, в определённых ситуациях на поле он может быть полезен.

«Если строить комбинационную игру против соперника, который отходит назад и скоростному футболисту некуда бежать, тогда качества Дзюбы могут помочь. Он может сбросить головой, сам реализовать. Я бы не сказал, что Дзюба — обуза», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 23 матча, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт опытного футболиста с московским клубом рассчитан до лета текущего года.