Пономарёв: «Краснодар» откатится на третье-четвёртое место

Ветеран ЦСКА, бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о перспективах «Краснодара» после отставки сербского тренера Владимира Ивича.

Пономарёв предположил, что новый главный тренер «быков» Мурад Мусаев будет использовать багаж Ивича в оставшихся матчах чемпионата России.

- Если он сумеет использовать сильные места своей команды и не будет ничего дергать, тогда будет толк. Если нет, то они посыпятся. Проблемы в защите никуда не делись, атака тоже подводит. Жду, что они откатятся на третье-четвертое место, - передаёт слова Пономарёва «Газета.ру».

Напомним, Владимир Ивич был уволен из краснодарской команды после неудачного возобновления сезона. «Краснодар» сыграл вничью с «Рубином», а после проиграл «Ростову». Также «быки» вылетели из Кубка России. В первом матче после возвращения Мусаева «Краснодар» на выезде поделил очки с «Локомотивом» (1:1).