Непомнящий: «Не хочу обидеть Мусаева, но на работу Ивича я смотрел с наслаждением»

Известный российский специалист Валерий Непомнящий в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче 22-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Краснодаром».

«После предыдущих игр у меня сложилось впечатление, что «Локомотив» в кризисе, но после игры с «Краснодаром» я немного обнадёжился. Хотя у Галактионова были проблемы с составом, команда выглядела неплохо на фоне «быков».

Конечно, у «Краснодара» огромный потенциал. Команда пока не демонстрирует максимум. Мусаев уже начал немного перестраивать схему. Мне кажется, она подходит этому составу. Есть ощущение, что «Краснодар» скоро выйдет на более высокий уровень.

Конечно, я не очень понимаю, зачем Галицкий сменил тренера. Я ни в коем случае не хочу обидеть Мусаева, но на работу Ивича я смотрел с наслаждением. Но у Мурада есть свое видение развития команды, это огромный плюс», – сказал Непомнящий.