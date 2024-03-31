Бывший полузащитник сборной России Денис Бояринцев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы «Зенита» на победу в Российской премьер-лиге.

«Я был уверен, что «Динамо» навяжет «Зениту» борьбу за чемпионство, но результат игры с «Ростовом» теперь вызывает много вопросов. Думаю, «Краснодар» с «Локомотивом» сегодня сыграют вничью, и все останутся при своих. Сейчас непонятно, кто составит конкуренцию питерцам. Тот же «Локомотив» ещё может включиться в борьбу за медали. Но пока мне кажется, что у «Зенита» нет реальных конкурентов», – сказал Бояринцев.

Напомним, что «Динамо» в пятницу проиграло «Ростову» со счётом 1:4.